Театральное нашествие Столица ДФО на две недели станет культурным центром всего Азиатско-Тихоокеанского региона

Весьма насыщенной культурными событиями станет будущая осень во Владивостоке. Следом за привычным, долгожданным и любимым кинофестивалем «Меридианы Тихого», буквально через неделю, в наш город придет – да не скромно, а громко, красиво и ярко – Международный Тихоокеанский театральный фестиваль (16+).

С 23 сентября по 8 октября он подарит владивостокцам и гостям города 18 спектаклей самых разных жанров и стилей от семи театров России и стран АТР. Площадками фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра, краевой академический театр имени Горького и Спортивная Гавань.

– Все началось вместе с Годом театра, – сказал на пресс-конференции, посвященной этому грядущему поистине грандиозному событию Валерий Шадрин, генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова (команда которого и занимается организацией Тихоокеанского театрального фестиваля). – Один из активных участников Чеховского фестиваля, руководитель Театра наций, всеми любимый актер Евгений Миронов именно тогда выдвинул идею помочь развитию театрального искусства на Дальнем Востоке и придумал целую программу, которая была поддержана президентом Владимиром Путиным. Одна из частей программы – организация международного театрального фестиваля во Владивостоке. Заняться этим Евгений Миронов попросил нас, команду Чеховского фестиваля, потому что у нас за 20 с лишним лет работы образовались устойчивые связи с лучшими театрами страны и мира. Мы взялись с энтузиазмом.

И решили пригласить во Владивосток театры Азии – те, что были в разные годы участниками Чеховского фестиваля (и значит, лучшие из лучших)…

Итак, осенью 2020 года в рамках Тихоокеанского театрального фестиваля мы увидим спектакли семи театров из России, Японии, Вьетнама, Южной Кореи, Китая, с Тайваня. Нашу страну будут представлять Центр драматургии и режиссуры (Москва) и Театр наций, который покажет на Приморской сцене Мариинского театра спектакль Стефана Брауншвейга «Дядя Ваня» (и эта постановка закроет фестиваль).

– Ну а мы привезем к вам и покажем в театре имени Горького спектакль «Медведь», – сказал режиссер Владимир Панков. – Это знаменитая пьеса-шутка Чехова, всеми любимая, поставленная нами в жанре саунд-драмы. Спектакль соединяет в себе два великих искусства – театра драматического и оперного. Он держится, скажем так, на прекрасных актерах Елене Яковлевой и Александре Феклистове и звездах оперы Надежде Мейер и Петре Маркине. Думаю, публика Владивостока и Приморья оценит нашу постановку по достоинству.

Отметим, что все спектакли будут показываться два-три раза, чтобы у всех желающих (а организаторы Тихоокеанского театрального фестиваля не сомневаются, что зрительные залы пустовать не будут, кстати, продажа билетов начнется в апреле) была возможность попасть на те постановки, которые их заинтересовали.

Откроет Тихоокеанский театральный фестиваль спектакль театра кабуки из Токио (одна из самых дорогих – в смысле реквизита и прочего – постановок фестиваля, как упомянул Валерий Шадрин).

– Мы с огромным удовольствием привезем во Владивосток спектакль, – сказал Масао Накано, представляющий театр «Сетику Гранд Кабуки» из Токио. – Да, наш театр хранит историю японской культуры, ее традиции, но ведь, по большому счету, все театры мира, притом что они несут в себе очень разные традиции, объединяет желание говорить на общечеловеческие, понятные всем темы.

Синтез самых разных жанров и традиций – от театра кабуки до бумажного театра – представляет на своей сцене еще один участник будущего фестиваля – центр сценических искусств «Сидзуока». Во Владивостоке актеры центра покажут спектакль «Махабхарата-Налачаритам», специально восстановленный для Тихоокеанского фестиваля.

– Я полагаю, что все культурные веяния, которые существуют в мире, очень интересно взаимодействуют, – сказал Мияги Сатоси, художественный руководитель центра «Сидзуока». – Японская культура – это тоже результат столкновения разных веяний. Наша постановка «Махабхарата» – поиск ответа на вопрос, как повлияли друг на друга японская и индийская культуры. Надеюсь, публике это тоже будет интересно.

Фестиваль будет проходить не только в лучших залах Владивостока (хотя Валерий Шадрин искренне посетовал: «Плохо у вас с техническим оснащением драматического театра, надеюсь, наш фестиваль даст толчок к переменам»), но и на улицах города, точнее, на Спортивной Гавани. Здесь в последние (и, будем надеяться, традиционно погожие) дни сентября состоятся показы спектакля «Меч мудрости» театра «Ю» из Тайбэя.

– В спектакле три новеллы, – рассказал Хуань Чи Чунь, художественный руководитель театра «Ю». – Они отражают дух китайского театра, в них хорошо виден язык боевых искусств, возведенный в ранг хореографического приема. В наших спектаклях живет дух Древнего Китая, они строятся на сложном сплетении танца, театра и медитации.

Также зрители Владивостока увидят балет «Эхо вечности», поставленный хореографом Патриком де Бана в Шанхайском Большом театре. Ну а самым необычным, вероятно, станет спектакль вьетнамского традиционного водного кукольного театра из Ханоя. Для того чтобы показать уникальные постановки этого театра, на малой сцене приморской Мариинки даже опустят пол, ведь все действие происходит в бассейне, на воде.

– Да, нам для наших постановок нужна вода, без нее никак, – сказал Чу Ван Луонг, художественный руководитель театра «Тхан Лонг». – Водному кукольному искусству во Вьетнаме более 1000 лет. Оно простое, как жизнь вьетнамцев, и в то же время идет от души актера к душе зрителя, затрагивая самые искренние чувства. Наши спектакли вне политики, они веселые, искренние…

Жанр модерна на Тихоокеанском театральном фестивале представит театр «Модерн Тэйбл», который привезет в наш город спектакль «Даркнесс пумба».

– В этом спектакле нет линейного сюжета, – сказал Ким Чже Док, художественный руководитель «Модерн Тэйбл», – хотя в центре постановки – история корейского уличного музыканта, история о недостатках жизни в Корее рассказанная языком массовой городской культуры, простых движений, ритма…

Разумеется, Тихоокеанский театральный фестиваль – это не только показы, но и мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, ведь главная его цель, как сказал в видеоприветствии Евгений Миронов, сделать театральную жизнь Дальнего Востока более насыщенной и яркой, дать толчок многим театрам к поиску новых форм, к переменам…

А вот станет ли фестиваль регулярным (и даже будет ли второй), Валерий Шадрин не сказал. Честно ответил, что сначала надо провести первый, понять плюсы и минусы, увидеть реакцию публики и профессионального сообщества, а уж потом думать на перспективу…

Ну что ж, дождемся осени, а там будем надеяться на лучшее.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ