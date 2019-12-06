Эпоха переменного Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит история о соревновании Томаса Эдисона и Джорджа Вестнигауза «Война токов», гангстерский боевик «Сиротский Бруклин», комедия «Рождество на двоих», триллер «21 мост», драма «Аэронавты», отечественный боевик «Решала. Нулевые» и историческая драма «Ржев».

«Война токов» (12+)

Америка, 1880 год. Мир освещается огнем, механизмы приводятся в движение паром или приложением силы. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд прорывных открытий, среди которых постоянный ток и изобретение лампы накаливания. Пока он встречается с инвесторами, инженер Джордж Вестингауз, сколотивший состояние на патенте тормозов для поездов, видит больше преимуществ в использовании переменного тока. Кроме того, недальновидный бизнесмен Эдисон берет на работу простым инженером эмигранта Николу Теслу и, не увидев в его идеях потенциала, вскоре теряет ценного сотрудника. Соревнование за электрификацию американских городов – война постоянного и переменного токов – продолжается.

«Сиротский Бруклин» (18+)

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.

«Рождество на двоих» (16+)

Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но все меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом. В главной роли Эмили Кларк (Дейенерис из «Игр престолов»).

«21 мост» (16+)

Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя восемь мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе 21 мост.

«Аэронавты» (16+)

Лондон. 1862 год. Она – очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он – исследователь-метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате – через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…

«Решала. Нулевые» (18+)

2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.

«Ржев» (12+)

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. События приобретают непредсказуемый оборот.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ