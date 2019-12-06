Полтора центнера молодильных инъекций спрятали среди шампуней и кремов На таможенном посту «Морской порт Владивосток» задержаны корейские косметические средства с лидокаином.

Импортер из приморской столицы заявил в декларации о ввозе из Республики Корея почти 8 тонн различных косметических средств: шампуней, кондиционеров для волос, патчей для глаз, масок и кремов для лица.

Однако при досмотре таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара еще 3,5 тысячи упаковок (140 кг) филлеров (инъекционного препарата для коррекции и омоложения кожи лица), в составе которых находился лидокаин. На данный товар необходимы разрешительные документы, подтверждающие его качество и безопасность, пояснили в пресс-службе Владивостокской таможни. Таких документов у импортера не оказалось.

Возбуждено дело об административном правонарушении, на товар наложен арест. Компании грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров либо их конфискация.

Фото пресс-службы Владивостокской таможни

Автор: Отдел новостей «В»