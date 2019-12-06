За мясом пошли в заповедник По всем законам детективного жанра слежка, погоня, задержание развивались на днях в национальном парке «Земля леопарда». Государственные инспектора окружили и задержали на территории заповедника двух нарушителей, у которых при себе были обнаружены рюкзаки с мясом пятнистого оленя.

Как сообщила пресс-служба нацпарка, следы неизвестных в центральной части заповедника были обнаружены в ходе пешего рейда оперативной группы государственных инспекторов. Проследив следы, защитники природы обнаружили двух мужчин, которые попытались скрыться. Разделившись, группа начала преследование.

Нарушители оказались жителями Хасанского района, их рюкзаки были набиты парным мясом пятнистого оленя. Задержанные не смогли объяснить его происхождение, однако вскоре неподалеку было обнаружено место разделки туши копытного, а в его останках найдены следы огнестрельного ранения. На место были вызваны сотрудники полиции. К их приезду госинспектора оформили материалы, собрав и сохранив улики, необходимые для возбуждения уголовного дела.

– К большому сожалению, в этот раз нам не удалось предотвратить преступление. Однако этот случай также доказывает, что браконьерство на территориях «Земли леопарда» не остается безнаказанным. Большинство нарушителей удается задержать еще до совершения преступления. Виновникам же этого случая придется ответить перед законом уже в полной мере, – сказал Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда».

Ежегодно декабрь и первая половина января становятся напряженным временем в работе государственных инспекторов «Земли леопарда». То и дело на территорию заповедника «случайно забредают» желающие то мяса дикого к праздничному столу пристрелить, то елку бесплатную срубить. В связи с этим уже сейчас отдел охраны учреждения переходит на усиленный режим работы, который будет действовать до окончания праздников.

Фото предоставлено пресс-службой нацпарка «Земля леопарда»

Автор: Отдел новостей «В»