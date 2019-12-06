Опасные игры На станции Сибирцево сотрудники транспортной полиции выявили двух подростков, игры которых едва не обернулись трагедией.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ДФО, в дежурную часть на станции Уссурийск обратился диспетчер железной дороги. Он пояснил, что машинист грузового поезда на перегоне станций Сысоевка – Варфоломеевка применил экстренное торможение для предотвращения наезда на посторонний предмет. Стоянка поезда составила 2 минуты.

В ходе разбирательства стало известно, что два подростка 8 и 11 лет, придя на перегон, демонтировали железобетонный столбик километража и положили его на рельс. Они хотели посмотреть, что будет с ним, когда на него наедет поезд. О том, что их развлечение может привести к трагическим последствиям, дети не думали.

Инспектор ПДН провела с детьми профилактические беседы об опасности игр на объектах железнодорожного транспорта.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Фото пресс-службы УТ МВД РФ по ДФО, ЛО МВД РФ на станции Уссурийск

Автор: Отдел новостей «В»