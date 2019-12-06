Хотел уйти дворами, но был задержан припаркованным автомобилем Во Владивостоке привлекли к ответственности 18-летнего водителя, не имеющего права управления автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, госавтоинспектора, несшие службу по обеспечению безопасности дорожного движения, обратили внимание на автомобиль марки «Тойота-Корона», водитель которого, заметив полицейских, резко увеличил скорость и попытался скрыться. Было организовано преследование. Инспектора ДПС неоднократно подавали звуковые сигналы и требования об остановке, однако водитель «Тойоты» продолжил движение, направляясь в сторону улицы Нейбута. Около дома № 67, проехав между строчкой гаражей, транспортное средство свернуло на внутридворовую территорию и столкнулось с припаркованной автомашиной «Мицубиси-Паджеро». Сразу после столкновения из салона «Тойоты» выбежали четверо молодых людей и попытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны полицейскими.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился 18-летний житель Владивостока. Молодой человек является собственником транспортного средства, однако права на управление транспортным средством не имеет. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

По факту ДТП назначена проверка. Нарушителю грозит административная ответственность, также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцу внедорожника.

Фото пресс-службы ГИБДД г. Владивостока

Автор: Отдел новостей «В»