Противоугонные тросы не остановили похитителя велосипедов Житель краевого центра, обвиняемый в похищении велосипедов в подъездах жилых домов, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, с июля по август этого года фигурант заходил в подъезды жилых домов, обходил общие балконы, коридоры, лестничные площадки и похищал велосипеды жильцов. Два велосипеда были оснащены противоугонными тросами, однако злоумышленника это не остановило.

Преступник выкатывал их из подъездов, скрывался с похищенным и в дальнейшем продавал их неизвестным лицам.

В результате действий злоумышленника потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 143 тыс. рублей.

Возвращение трех похищенных велосипедов из девяти стало возможным благодаря сотрудникам правоохранительных органов, которые изъяли их у новых владельцев и передали потерпевшим.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»