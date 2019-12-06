​Россияне охладели к предложениям «черной пятницы» Несмотря на то что только 12 % жителей России никогда не слышали о «черной пятнице», многие не воспринимают ее как реально выгодное предложение. Об этом сообщает портал «Банки.Ру» со ссылкой на исследования платежной системы «Мир».

Так, 66 % опрошенных думают, что перед распродажей продавцы специально завышают цены, 62 % уверены, что во время акции многие реализуют неликвидный и залежавшийся товар, а на хорошие товары скидок не делают, 71 % респондентов считает, что данная акция создана лишь для того, чтобы привлечь покупателей в магазины.

Впрочем, разделяют скепсис не все респонденты. 30 % из них считают, что «черная пятница» – это лучшее торговое событие года, 55 % уверены, что во время акции есть возможность совершить действительно выгодные покупки, 41 % думает, что в «черную пятницу» есть возможность купить очень дорогой товар по низкой цене. А 13 % от всех респондентов каждый год покупают товары во время действия акции, еще 47 % совершают такие покупки периодически. 40 % россиян никогда не делали покупки в «черную пятницу».

Анализ активности держателей банковских карт всех платежных систем показывает, что в дни проведения самой масштабной распродажи года россияне уже традиционно чаще всего покупали одежду. Количество операций в этой категории увеличилось на 28 % по отношению к первой пятнице ноября («черная пятница» проводится в конце ноября). Впрочем, в прошлом году этот рост был гораздо более взрывным и составлял 64 %. Второе место по количеству операций в «черную пятницу» заняла категория «непродовольственные магазины». В первую очередь благодаря покупкам в известных китайских онлайн-ретейлерах – рост в этой категории составил 83 %. Замыкают тройку магазины косметики (рост количества операций на 40 %).

Самый большой рост количества операций был зафиксирован при покупках цифрового контента (включая книги, фильмы и музыку) – в выходные «черной пятницы» было совершено на 581 % операций больше, чем в контрольный период.

В диджитал-сфере в «черную пятницу» активно покупали и образовательные услуги – на 118 % увеличилось количество покупок различных образовательных дистанционных курсов.

Самый большой рост с точки зрения объема операций был также зафиксирован на покупках одежды (суммарно всех категорий: женской, мужской, детской). Разница между общей суммой потраченных средств в обычные выходные и в «черную пятницу» составила более 2,6 млрд рублей. Следом за одеждой следует бытовая техника (2,4 млрд рублей разницы) и косметика (1,3 млрд рублей разницы).

Справка «В»

«Черная пятница» – это время грандиозных распродаж, проводится во многих странах мира в период между 23 и 29 ноября. С «черной пятницы» начинается рождественский сезон скидок.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»