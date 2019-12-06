Дальневосточным ТОР указали на Дубай Заместитель председателя правительства РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уверен, что количество инвесторов в дальневосточные территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток сравняется с числом таковых в Дубае.

«Я помню, когда мы только начинали, один из наших гостей, житель Объединенных Арабских Эмиратов, говорил о том, что в Дубае они создали особую экономическую зону и у них 3 тысячи инвесторов. Я про себя думал: это так много. Как бы сделать одну десятую от этого. А сейчас я точно знаю, что у нас будет и 3 тысячи, и больше», – цитирует Трутнева агентство «Прайм».

Вице-премьер отметил, что за шесть лет работы удалось привлечь более двух тысяч инвестиционных проектов в ТОР и свободный порт Владивосток.

«Мне кажется, что 2074 новых предприятия – это совсем неплохо», – отметил Трутнев.

Напомним, что федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года, после чего его действие расширили и на другие территории – Хабаровский и Камчатский края, Сахалинскую область, Чукотский автономный округ и Лазовский район Приморья. Кроме того, аналогичную заявку на получение статуса свободного порта в начале марта подал Забайкальский край. Резиденты свободного порта получают ряд преференций, в частности, налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур.

Всего на сегодня на Дальнем Востоке действуют 20 территорий опережающего развития: в Якутии «Индустриальный парк «Кангалассы» и «Южная Якутия»; на Чукотке «Беринговский»; в Приамурье «Белогорск», «Приамурская», «Свободный»; в Хабаровском крае «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск»; в Камчатском крае «Камчатка»; на Сахалине «Южная», «Горный воздух», «Курилы»; в Еврейской автономной области «Амуро-Хинганская». В Приморье «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический». После вхождения Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа были также созданы ТОР «Забайкалье» и «Бурятия».

Фото Татьяны ЯРМОЛЕНКО

Автор: Отдел экономики «В»