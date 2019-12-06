Глав муниципалитетов призывают помогать повышению финансовой доступности в регионе В 2019 году в районах Приморья открыто три новых офиса кредитных организаций, на 4 % увеличилось количество банковских терминалов, а это около 1300 аппаратов для осуществления безналичных операций.

Несмотря на то что в большинстве регионов страны кредитные организации сокращают свое присутствие в отдаленных, малонаселенных территориях, в Приморье банки – участники национального проекта по повышению финдоступности, стремятся обеспечить доступ к финансам всем жителям глубинки, отметил начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Открываются новые офисы, точки предоставления банковских услуг, устанавливаются кассовые терминалы с возможностью выдачи наличных.

По информации Сергея Белова, количество банкоматов в крае осталось неизменным, но задача проекта по повышению финансовой доступности как раз в том, чтобы люди могли получить доступ к финансам альтернативными способами. За прошедший год банки – участники проекта установили 17 терминалов на кассах сельских магазинов с возможностью выдачи наличных, в отделениях почты работает уже 249 точек предоставления банковских услуг.

Однако, как показывает практика, люди в приморской глубинке зачастую не знают о том, что можно оплатить услуги по карте или снять деньги с терминала на почте, по старинке оплачивают товары в магазине наличными. Банкиры призывают глав приморских сел и поселков, руководителей муниципальных образований активнее информировать жителей края о возможностях и преимуществах дистанционного использования финансовых услуг. Это во много раз ускорит продвижение финансовой доступности в Приморье.

Автор: Отдел экономики «В»