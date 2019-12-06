На духи, шины и фотокамеры поставят метки В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Теперь метка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья, напоминает агентство экономической информации «Прайм».

Это означает, что производители и импортеры должны будут наносить на свою продукцию цифровые коды, содержащие данные об изготовителе и этапах движения товара от завода до магазина. Такие коды будут появляться на фотоаппаратах, парфюме, автомобильных шинах и покрышках, а также на некоторых изделиях легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. Предполагается, что система позволит снизить долю нелегальной продукции в стране.

Ранее под маркировку попали табачная продукция и обувь.

О готовности компаний к маркировке и о ее стоимости рассказал в интервью агентству «Прайм» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

– С 1 декабря этого года мы переходим к запуску обязательной маркировки по широкому ряду товаров, но это не означает, что мы одномоментно запретим оборот всей непромаркированной продукции, – отметил Мантуров. – Мы разработали сроки поэтапного вступления в силу требований об обязательной метке этих товаров. Эти сроки учитывают готовность отраслей, а также особенности товарооборота и сложившиеся бизнес-процессы: 1 декабря 2019 года компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов.

– В какой момент компании, производящие данную продукцию, должны будут начать маркировать все свои товары в обязательном порядке? Предусмотрен ли переходный период, во время которого на полках будут присутствовать немаркированные товары?

– Запрет на производство и импорт немаркированных духов должен наступить 1 октября 2020 года, на шины – 1 ноября 2020 года, на товары легкой промышленности – 1 января 2021 года. На фотокамеры – 1 октября 2020 года.

– Как вы оцениваете готовность бизнеса к запуску обязательной маркировки?

– Благодаря сложившейся практике проведения добровольных экспериментов по маркировке товаров большая часть товаров из этого списка будет продаваться маркированной гораздо раньше. Наиболее активные представители бизнеса уже зарегистрировались в информационной системе в рамках завершающихся в конце ноября добровольных экспериментов. Так, по духам зарегистрировалось более 600 компаний, по шинам – 350, по фотокамерам – более 120, а по товарам легпрома – более 3 тысяч.

– Какой будет стоимость кода для производителей?

– Стоимость кода маркировки установлена в размере 50 копеек за один код маркировки без учета НДС в соответствии с постановлением правительства, которое было принято в мае этого года.

– Участниками рынка высказывалось мнение, что ряду компаний, поставляющих в РФ продукцию в небольших объемах, будет невыгодно сотрудничать с Россией, поэтому они будут вынуждены уйти с рынка. Допускаете ли вы такой сценарий?

– Товар за пределами Российской Федерации может быть маркирован как на производстве, так и на любой точке транспортировки, сортировки или упаковки товара за рубежом. Дополнительно импортируемая продукция может быть промаркирована и на таможенных складах до помещения ее под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Кстати, правила маркировки товаров обсуждались и формировались в том числе совместно с импортерами.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»