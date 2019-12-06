Буллит отразили, но матч проиграли На этой неделе «Адмирал» принимал во Владивостоке постоянного фаворита чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный «Спартак».

Один из старейших клубов нашей страны в этом сезоне бьется за лидерство в Западной конференции КХЛ и нацелен на плей-офф. В нынешнем сезоне две команды уже встречались в Москве, приморская дружина неожиданно для всех победила в гостях со счетом 3:4. Для высокопрофессионального состава «красно-белых» это поражение стало не только потерей очков – была поставлена под сомнение их репутация. Поэтому на Дальнем Востоке «Спартак» планировал взять реванш и восстановить статус-кво.

Что до «моряков», то они только накануне этого матча вернулись с тяжелого выезда по западным регионам и сразу же попали с «корабля» на лед. Накопилась усталость. А поскольку у дальневосточников еще и короткая скамейка запасных хоккеистов, то тренерскому штабу требовалось быстро найти замену очередным травмированным бойцам.

При поддержке почти четырех тысяч болельщиков «Фетисов-арены» приморцы со стартового свистка устремились на штурм ворот противника. Уже в первые минуты «Адмирал» завладел инициативой, с нашей стороны было несколько интересных атак и ударов в створ. Если бы не мастерство и феноменальная реакция спартаковского вратаря Никиты Беспалова, то у команды Владивостока были бы прекрасные шансы выйти вперед. До середины периода гостей заставили уйти в глухую оборону. У москвичей случались редкие контратаки, но они не влияли на общий рисунок игры.

Однако спортивный принцип «не забил ты – забьют тебе» сработал и на сей раз. На 13-й минуте защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский своим броском проверил на прочность вратаря хозяев Антона Красоткина. Приморский страж ворот эту шайбу отбил, но первым к ней на добивание успел нападающий «красно-белых» – обладатель нескольких медалей молодежных чемпионатов мира Александр Хохлачев, который и открыл счет в этом матче – 0:1.

Такой поворот событий стал для хозяев полной неожиданностью. Они растерялись и упустили инициативу из своих рук. Упали скорости, стало меньше комбинационной игры. Этим воспользовались спартаковцы и бросились на штурм наших ворот, пытаясь закрепить успех. Даже находясь в численном меньшинстве, москвичи продолжали терзать оборону дальневосточников, которые, имея на одного полевого игрока больше, продолжали обороняться.

На 21-й минуте гости добились своего. Вновь с подачи Дмитрия Вишневского гол забил защитник Дамир Мусин – 0:2.

Это уже был тревожный сигнал. «Морякам» надо было что-то менять в своей игре. Однако ни одна из попыток наставника ХК «Адмирал» Сергея Светлова взбодрить своих подопечных не приводила к успеху. Полевые игроки владивостокского клуба пытались искать счастья в атаке, но все было тщетно. Вратарь и оборона «Спартака» стояли насмерть.

Зато нападение столичного клуба продолжало создавать опасные моменты у наших ворот. И вот уже дальневосточники стали творить чудеса. В один момент спартаковцы едва не забросили третью шайбу, однако ворота в последний момент спас наш защитник Степан Островский, отбивший шайбу из-за спины приморского голкипера Антона Красоткина.

А потом отличился и он сам. Пресекая контратаку гостей, хозяева допустили нарушение правил и были наказаны арбитром буллитом. Его пытался исполнить нападающий «Спартака» и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш, но не смог переиграть нашего вратаря.

Постепенно хозяева отодвинули игру у собственных ворот и сами перешли в наступление. Вернуть инициативу удалось при игре в большинстве. А потом уже в равных составах «моряки» оккупировали зону «Спартака» и на протяжении нескольких минут даже не выпускали соперников с их половины льда. Так продолжалось до самого конца матча. Однако зрители больше голов не увидели, хотя всячески поддерживали своих любимцев.

Обидное поражение, ведь «моряки» играли на равных со своими титулованными соперниками. Да и бросков по воротам они нанесли вровень с московскими хоккеистами.

В итоге в турнирной таблице «Адмирал» с 38 очками опустился на шестое место. Вплотную к нам приблизились магнитогорский «Металлург» и «Сибирь» из Новосибирска, имеющие на очко меньше.

– Отдельные моменты в этом матче были не самые плохие, но в целом игра по содержанию не получилась, – сказал на итоговой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов. – «Спартак» хорошо показал свое мастерство, навязал свою игру, не дал нам сыграть, как мы хотели. Сегодня было много моментов спонтанных, неожиданных. Готовимся дальше, у нас впереди еще две игры.

В этой домашней серии у «Адмирала» еще два матча. Ближайшая встреча пройдет сегодня, 6 декабря, вечером с подмосковным «Витязем», а затем в гости пожалует китайский «Куньлунь Ред Стар».

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ