На маршрут № 16Ц во Владивостоке выйдет новый автобус Низкопольный автобус марки «ПАЗ Вектор» 2019 года выпуска на следующей неделе выйдет во Владивостоке на маршрут № 16Ц «Площадь Борцов революции – Нейбута».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию компании «Самокат», чьи машины работают на этом направлении. Таким образом, количество автобусов, приобретенных коммерческими автопредприятиями города в этом году, достигло 51.

В компании сообщили, что новый транспорт соответствует всем требованиям программы «Доступная среда».

«В автобусе имеются низкопольный участок и широкие распашные двери в задней части автобуса, механическая аппарель для доступа пассажира в кресле-коляске, а также площадка в салоне для размещения такого пассажира, – пояснил директор ООО «Самокат» Юрий Степин. – Помимо этого, салон оснащен автоинформатором».

Также в автобусе работает система видеонаблюдения и аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволит диспетчерам отслеживать его местонахождение.

В управлении транспорта администрации города подчеркнули, что приветствуют подобные приобретения коммерческими перевозчиками.

Новый автобус компании «Самокат» стал 51-м, приобретенным коммерческими перевозчиками Владивостока в этом году. Ранее сразу два автобуса китайского производства выпустили на линию в компании «Росттранс». Наибольшее количество автобусов (15) смогло закупить ООО «Влад Рейс». Еще 102 автобуса приобрела администрация города: 100 из них – дизельные, для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1», два электробуса встанут на баланс ОАО «Электрический транспорт». Их прибытия в городе ожидают к середине декабря.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»