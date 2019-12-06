Перевозчикам пригрозили увеличением штрафов за ранний уход с маршрута Во Владивостоке продолжают обсуждать реформу маршрутной сети. Так, в административно-территориальном управлении Фрунзенского района прошла встреча представителей городского управления транспорта и жителей микрорайона Эгершельд, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как заявил начальник управления Александр Иванов, маршруты № 59, 60, 62, 63 и 81, конечной остановкой которых является «Маяк», останутся без изменений.

Он пояснил, что в проекте новой маршрутной сети, который сейчас находится в работе и не является окончательным, эти линии планировалось сократить до железнодорожного вокзала.

«Предполагалось до «Маяка» пустить автобус № 45, но такой вариант не поддержали жители поселка Трудовое, для которых это грозило увеличением интервала движения автобусов, – сказал Александр Иванов. – И мы пообещали, что 45-й останется без изменений. Таким образом, ваши маршруты – № 59, 60, 62, 63 и 81 – тоже не изменятся».

Остается открытым вопрос по маршруту № 57 «Маяк – Толстого», где работает лишь один автобус. В проекте новой сети этот автобус не значится. Нужен ли он горожанам, предстоит выяснить специалистам управления транспорта.

Жители Эгершельда также пожаловались на то, что на маршруты здесь нередко выходят старые автобусы. Александр Иванов заверил, что новые контракты, которые в следующем году будут подписаны с перевозчиками, предполагают выпуск на линию автобусов не старше 2011 года. Если перевозчики не будут выполнять это требование, контракт с ними расторгнут.

«На ваших маршрутах сегодня работает несколько перевозчиков, – пояснил он. – Например, 63-й обслуживает муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». По нему точно могу сказать, что уже до конца года выпустим здесь новые автобусы. Это, кстати, позволит увеличить и количество автобусов на линии, а это значит, что сократится время ожидания. Надеемся, что и другие перевозчики найдут возможность обновить свой автопарк».

Затронули во время встречи ее участники и вопрос работы автобусов в вечернее время.

«Очень просим сделать так, чтобы они ходили до 23 часов», – обратились к специалистам мэрии граждане.

«Постоянно ведем разъяснительную работу с перевозчиками о необходимости выполнять этот пункт нашего с ними договора, – ответил Александр Иванов. – И штрафуем за это нарушение. С начала года выписали штрафов на сумму более 1,5 млн рублей. Беда в том, что один штраф равен 5–8 тысячам рублей, это немного. Планируем уже в следующем году увеличить его в несколько раз. Надеемся, что после этого уходить с маршрутов раньше времени желания у водителей не будет».

Напомним, что подобные встречи проходят в эти дни во всех районах Владивостока. Цель – узнать мнение горожан об изменениях, которые предполагается внести в новую маршрутную сеть города. Проект представлен на обсуждение всем желающим. Свое мнение о нем и предложения можно присылать на электронный адрес bus@vlc.ru. За прошедшие две недели сюда поступило более тысячи писем.

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»