Медведи грязи не боятся. Даже белые Экологи Дальневосточного отделения Российской академии наук считают, что замеченный на Чукотке белый медведь с надписью на спине «Т-34» переживет этот инцидент без последствий для здоровья и сможет самостоятельно очистить шкуру.

«Если это обычная краска, то искупается и ототрется о снег, ничего страшного... Хотя первое время тюленей ему ловить будет трудновато», – написал в «Фейсбуке» старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Кроме того, как сообщает информационное агентство «Интерфакс», ученый смонтировал видео из собственных съемок белых медведей, сделанных в 2019 году, где он показывает, как животные в дикой природе чистят испачканную белую «шубу».

«Этот ролик я сделал, чтобы успокоить всех добрых самаритян, которые волнуются о судьбе белого медведя «Т-34». Шутка, конечно, очень некрасивая по отношению к хищнику, символизирующему чистоту Арктики. Но и с голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче. Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют», – отмечает Кочнев.

Ранее видео с медведем «Т-34» опубликовал живущий на Чукотке сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Кавры. Эколог, комментируя запись, отметил, что животное из-за нанесенной надписи может погибнуть.

«Он же не сможет охотиться незаметно! От голода начнет отбирать добычу, погибнет сам или других покалечит. В села начнет заходить», – написал Кавры.

Фото с сайта pixabay.com

По данным ученых, мировая популяция белых медведей насчитывает до 30 тыс. особей. Более половины этих хищников обитает в Канаде, остальные – в арктической части России, США, в Гренландии и Норвегии.

Сокращению численности полярных медведей, полагают специалисты, способствует изменение климата на планете, что приводит к сокращению арктических льдов – основного места обитания этого хищника. Урон наносят также браконьерство и загрязнение Севера.

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ.

Автор: Отдел новостей «В»