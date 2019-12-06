Городских учителей заманивают в глубинку миллионами Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» стартует 10 января 2020 года.

Педагоги, которые согласятся переехать в глубинку и проработать там не менее пяти лет, получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Деньги можно потратить на любые цели, уточнили в пресс-службе края.

Участниками программы могут стать учителя до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Объем учебной нагрузки на новом месте должен составлять не менее 18 часов в неделю. Победителей определят в ходе конкурсного отбора на основании представленных документов. В частности, комиссия учтет наличие квалификационной категории и ученой степени в области предмета, педагогики, психологии, общую продолжительность трудового стажа и длительность работы в одной организации.

К участию в отборе не допускаются педагоги, проживающие или работающие в муниципальном районе или в городском округе, куда планируется переезд, или если место планируемого переезда находится на расстоянии менее 200 километров от места настоящего проживания или работы.

Мероприятия, связанные с отбором кандидатов на участие в федеральной программе, пройдут в следующей последовательности. С 10 января по 15 апреля продлится прием заявок от претендентов. 16–30 апреля состоится отбор претендентов на уровне субъекта РФ. 1–15 мая будет утвержден список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной выплаты. С 16 мая по 15 июня запланировано знакомство с новым местом работы. 16 июня – 20 июля должно произойти заключение трудового договора. И, наконец, на 1 сентября – 1 декабря назначено оформление и получение учителями компенсационной выплаты.

«Согласие на переезд должно быть подано в срок до 15 июня включительно. В противном случае победитель рейтингового отбора считается отказавшимся от участия в программе. Победители конкурсного отбора, не заключившие трудового договора со школой по состоянию на 1 сентября, исключаются из списка. В случае если победителями отбора замещены не все вакансии, то они предлагаются претендентам, набравшим наибольшее количество баллов по принципу убывания», – подчеркнули в краевом департаменте образования и науки.

Отметим, что в случае прекращения трудового договора до истечения его срока действия учитель возвращает компенсационную выплату в бюджет края в 30-дневный срок.

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»