Приморских писателей не отметили Опубликован шорт-лист общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Премия основана в нынешнем году и присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока.

Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

Как неоднократно подчеркивали организаторы, на соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значения место жительства автора, главное – писать на русском языке.

Дальний Восток – географически и исторически уникальный регион. Богатая, неповторимая природа Приамурья, Сахалина, Камчатки, Приморья восхищает всех, кто живет рядом, осваивает и изучает ее.

Дальневосточный регион не раз покорял сердца великих русских классиков – «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова, «На Востоке» С. В. Максимова, «Шаг за шагом» И. В. Федо-рова-Омулевского, «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Вдохновляет Дальний Восток литераторов и сегодня. Именно поэтому было принято решение об учреждении премии.

Литературные произведения принимались на конкурс с февраля текущего года. И вот жюри определило шорт-лист. Как сообщается на сайте премии, туда вошли в номинации «Длинная проза» «Максим Аммосов» Олега Сидорова, «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина, «Роза ветров» Андрея Геласимова. В номинации «Короткая проза» – «Когда Чита была Москвой сибирской» Ирины Бариновой, «Честные люди», «Быков Мыс» Анатолия Слепцова, «Пленники тайги» Андрея Томилова. В номинации «Детская проза» – «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Игоря Янчука, «Кит плывет на север» Анастасии Строкиной, «Сказочная Якутия» Александра Агафонова.

Автор: Отдел новостей «В»