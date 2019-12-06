Городская казна – с профицитом Депутаты городской думы приняли бюджет Владивостока на 2020 год.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, доходная часть бюджета на следующий год составит 16,391 млрд рублей. Это на 4,994 млрд рублей, или на 23,4 %, меньше утвержденных назначений на 2019 год, поскольку на данном этапе не учтены все трансферты из краевой казны (полностью они будут уточнены после принятия краевого бюджета). Расходы запланированы в сумме 16,33 млрд рублей.

В 2020 году, а также 2021-м и 2022 годах планируется уменьшение объема муниципального долга на 200 млн рублей ежегодно. В 2018-2019 годах на гашение муниципального долга было направлено 600 млн рублей.

Подробности о расходах и доходах краевого центра читайте в одном из номеров «В».

Автор: Отдел новостей «В»