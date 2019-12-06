Раньше января льда не ждите Прочный лед вблизи Владивостока установится не раньше января, сообщила пресс-служба края.

В Приморье идет образование льда на морских акваториях, реках и озерах, однако теплая погода не позволяет льду набрать прочность, что делает выход на лед опасным.

По информации руководителя Примгидромета Бориса Кубая, на сегодняшний день в Амурском заливе сформировался припайный лед толщиной 5–7 сантиметров, в ближайшую неделю под воздействием морозной погоды будет продолжаться ледообразование.

– К середине декабря толщина льда составит 10–25 сантиметров, замерзнет Уссурийский залив, акватория острова Русского. Однако перепады температуры и ветра позволят сформировать лед в 20–40 сантиметров лишь к середине января, – пояснил Борис Кубай, подчеркнув, что выход на лед сейчас опасен.

Как отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, в регионе традиционно определены шесть мест массового выхода людей на лед для рыбалки: северная часть Амурского залива, Уссурийский залив – бухта Муравьиная, бухта Суходол острова Русского, бухта Новгородская, залив Славянка.

– Спасатели дислоцируют катера на воздушной подушке для несения дежурств в районе мыса Поспелова, бухт Новик, Федорова, станций Моргородок и Санаторная, – уточнил Леонид Маковецкий.

Тревогу специалистов вызывает выход людей не только на морскую акваторию, но и на остальные водные объекты на территории края. В Приморье уже произошли несчастные случаи на воде, последний из них – на озере Ханка. В полынью на снегоходе провалился житель села Сиваковка, в результате происшествия он погиб.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»