Строят стену длиной почти в сто метров Все работы по укреплению откоса и возведению подпорной конструкции из габионов в сквере имени Анны Щетининой во Владивостоке планируют завершить в срок – до конца года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас на объекте завершается монтаж габионов. Подрядной организации также предстоит восстановить благоустройство сквера.

Как уточнили специалисты городского управления дорог и благоустройства, изначально ремонтные работы на объекте планировалось завершить немного раньше, но при строительстве опорной конструкции были выявлены дополнительные работы. В связи с этим сроки пришлось продлевать.

Напомним, что строители возводят в сквере имени Анны Щетининой подпорную стену общей протяженностью более 94 метров. Высота подпорных конструкций на разных участках составляет от 4 до 12 метров.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»