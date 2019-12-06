На центральной площади воздвигнут «Трон Снежной королевы» Также обещают каток, ледяную горку, «Замок Кая и Герды» и мышь с любимым деликатесом

Центральная полщадь постепенно приобретает праздничный новогодний вид. Уже установлена главная елка столицы Приморья – 28-метровая искусственная красавица, которую скоро украсят шарами и гирляндами.

Кстати, сама елка, как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, тоже готова удивлять горожан: в каждую ветку конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания. По вечерам и ночью зеленая красавица уже мерцает огоньками, и прохожие поневоле замедляют шаг, чтобы полюбоваться игрой света на дереве… Да и днем пассажиры, ожидающие свой автобус на остановке «Центральная площадь», особенно мамы с детишками, на 10–15 минут откладывают срочные дела, чтобы подойти к елочке и рассмотреть ее, сделать селфи или сфотографировать чадо на фоне.

В скором времени на площади появится целый зимний чудо-городок. Уже готова коробка для катка, а впереди – монтаж светодиодных фигур. 30 праздничных консолей на столбах освещения и несколько арт-объектов украсят новогодний городок, в том числе «Трон Снежной королевы», «Замок Кая и Герды». Не забыт и символ наступающего года – мышь с любимым деликатесом. Снимок для домашнего альбома, сделанный на фоне хозяйки грядущих месяцев, позволит каждому владивостокцу как сыр в масле кататься весь 2020 год. Здесь же будет и светодиодный сапожок с подарками.

«Все фигуры и арт-объекты задумывались нами не просто как украшение зимнего городка, а еще и как фотозоны. Ведь это же здорово, если Новый год для наших жителей начнется с ярких семейных фотографий», – говорят специалисты управления культуры.

В новогоднем убранстве предстают витрины и фасады зданий приморской столицы, праздничная иллюминация украшает дороги. Город готовится к самому любимому в России празднику загодя, не спеша, основательно. Городские власти обещают, что к концу декабря столица ДФО засияет во всей красе.

Хочется верить, что вся та красота, которую монтируют на елках в разных районах Владивостока, доживет до праздников, порадует жителей и гостей города. А поводы для тревоги есть: как уже сообщал «В», появились в столице ДФО вандалы, которые крадут яркие, красивые украшения с елок. Надеемся, что полиция разберется в этом вопросе и елочных воришек показательно накажут.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»