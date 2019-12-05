Зовет Боккаччо в филармонию Впервые публика Владивостока увидит спектакль «Декамерон», поставленный Санкт-Петербургским государственным детским музыкальным театром «Зазеркалье» завтра, 6 декабря, на Большой сцене Приморской краевой филармонии (16+).

В этом году театр «Зазеркалье» стал лауреатом престижной национальной театральной премии «Золотая Маска», а показ спектакля в нашем городе проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Как рассказали организаторы, знаменитый «Декамерон», неоднократно попадавший в списки запрещенной литературы и даже подвергавшийся арестам, но читаемый и почитаемый уже более шести веков, вошел теперь и в афишу театра «Зазеркалье», который давно уже адресует свои лучшие спектакли не только детям и подросткам, но и взрослым – зачастую тем из них, кто вырос на спектаклях «Зазеркалья». В категорию «взрослых» входит, конечно, и молодежь.

Музыкальный спектакль «Декамерон» в версии «Зазеркалья» объединяет в себе гениальные мадригалы Клаудио Монтеверди с литературным шедевром Джованни Боккаччо (пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой). Как истинный художник Ренессанса, Монтеверди отстаивал права чувств и свободы в музыке. Его мадригалы посвящены человеческим переживаниям и страстям – так или иначе, все они о любви. А новеллы Боккаччо, остроумные, фривольные, иногда трагические, не только не идут вразрез с полифонической музыкой Монтеверди, но и счастливо соединяются с ней, ведь они тоже о любви – и, безусловно, о безграничной и всеохватной любви к жизни.

Молодые артисты «Зазеркалья» в апреле 2019 года представляли фрагменты готовящегося спектакля на лаборатории артистов музыкального театра в рамках XVI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

«Показ «Декамерона» вызвал шквал эмоций. Юношеский задор, кипучая энергетика, динамика действия, разнообразие режиссерских приемов и выразительных средств, оригинальное, поистине «петербургское» архитектурное решение пространства – красные лавки, из которых артисты выстраивают монастырь, храм, харчевня, погост – все это рождало ошеломительный эффект органической естественности и захватывающего образного ряда», – отзывалась о представленной работе критик Наталья Зыкова в журнале «Недоросль».

Фото с сайта театра «Зазеркалье»/zazerkal.spb.ru

Автор: Отдел новостей «В»