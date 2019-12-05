Раздает награды «SmotriFest» Приморский фестиваль-конкурс кино- и видеоискусства «SmotriFest» (6+) закончил принимать заявки от участников, среди которых были видеографы, операторы, режиссеры и видеоблогеры.

В конкурсе приняли участие около 60 любителей визуального искусства из восьми территорий края, сообщили в Приморском краевом центре народной культуры.

Конкурс дает возможность показать себя как профессионалам видеоиндустрии, так и новичкам, которым интересно снимать и монтировать видеоролики, независимо от возраста. Любой желающий мог бесплатно принять участие в конкурсе, направив видеоработы собственного авторства, соответствующие одной или нескольким из 14 номинаций. Оценку видеороликов провело профессиональное жюри, в состав которого входят Ксения Скардова – заведующая отделом видеотворчества ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» (Москва), художник-постановщик Артур Мирзоян (Москва), Александр Зарчиков – режиссер, директор «Творческого объединения Сахалинских кинематографистов» (Южно-Сахалинск) и другие мастера киноиндустрии.

Торжественное награждение и показ работ финалистов состоятся завтра в 19 часов в кинотеатре «Океан». Вход бесплатный.

Автор: Отдел новостей «В»