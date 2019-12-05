«Бор» сокращает штаты Более 2000 работников ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» получили уведомления о сокращении с 1 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе профсоюзов Приморья.

Ожидается, что они будут трудоустроены на другое предприятие. По данным на 2 декабря, сведений о том, что производство в Дальнегорске будет закрыто, нет. Напомним, что решением Арбитражного суда Приморского края от 30 октября 2019 года предприятие признано несостоятельным, открыто конкурсное производство.

Автор: Отдел экономики «В»