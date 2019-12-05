Добро – это просто, творчество – это без границ
В залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 открылась выставка «Творчество – неограниченные возможности» в рамках благотворительного марафона «Добро – это просто» (6+).
Ежегодный марафон проходит в Приморской картинной галерее совместно с автономной некоммерческой организацией содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело», сообщила пресс-служба картинной галереи.
На выставке представлены разнообразные керамические изделия, работы из полимерной глины, рисунки и многое другое.
Каждый год в начале декабря в России проводится декада людей с ограниченными возможностями, приуроченная к Международному дню инвалидов. Это событие напоминает нам всем о том, что рядом живут люди, страдающие от недугов и болезней, нуждающиеся в нашей помощи и социальной защите. Вход бесплатный.
Фото предоставлено пресс-службой Приморской картинной галереи
Автор: Отдел новостей «В»