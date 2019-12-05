На судовладельца пожаловались прокурору Членам экипажа морского судна «ДиПиЭл Алюр» выплатили долги по зарплате после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Коллективное обращение трудоустроенных в иностранной судоходной компании 14 российских моряков поступило в Приморскую транспортную прокуратуру еще в сентябре 2019 года. Моряки жаловались на невыплату им заработной платы.

В адрес капитанов поднадзорных морских портов прокуратура направила требования о предоставлении информации о судозаходах морских судов данной компании в российские порты.

Как только судно «ДиПиЭл Алюр» зашло в морской порт Владивосток, транспортный прокурор направил в суд 14 исковых заявлений о взыскании с иностранной компании-судовладельца задолженности по заработной плате на сумму более 3 млн рублей.

Судовладелец, не дожидаясь судебного решения, опасаясь принятия по иску прокуратуры санкций, ограничивающих выход судов компании из российских портов, выплатил морякам задолженность в полном объеме.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»