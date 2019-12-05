На доступность потратят почти 30 млн рублей В Приморье в этом году на реализацию программы «Доступная среда» предусмотрено около 30 миллионов рублей. За счет этих средств до конца года будут полностью адаптированы для нужд маломобильных граждан девять краевых объектов социальной защиты, занятости и здравоохранения, сообщили в пресс-службе региона.

Так, усовершенствованный пандус, позволяющий инвалидам-колясочникам свободно преодолеть высокий подъем, уже установлен в Седанкинском доме-интернате. Большая работа по созданию безбарьерной среды проведена в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в Уссурийске, а также «Ласточке» (г. Арсеньев) и «Парусе надежды» (г. Владивосток), добавили в краевом департаменте труда и социального развития.

«Доступная среда» приходит и в учреждения службы занятости Приморья. В центрах устанавливают кнопки вызова помощника, информационные таблички, вывески и мнемосхемы, дублированные шрифтом Брайля. Приобретено оборудование для слабослышащих и граждан с нарушением функции зрения.

Пять отделений центра занятости крупнейших городов края – Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Спасска-Дальнего – подключились к платформе SOL «Сурдо-Онлайн» (программный продукт с сурдопереводом). Эта форма работы повышает доступность получения государственных услуг в сфере занятости населения инвалидами с заболеванием органов слуха.

В органы службы занятости обратились 39 инвалидов с заболеванием органов слуха. Девять из них уже трудоустроены.

«Клиенты, которые воспользовались опцией, довольны. Сократилось время обслуживания. Наши сотрудники отмечают профессионализм и доброжелательное отношение сурдопереводчика к обратившимся», – комментируют в Приморском центре занятости населения.

Часть финансирования по программе направили в адрес нескольких учреждений здравоохранения. Заключены контракты на установку пандусов в Находкинском и Артемовском филиалах краевого противотуберкулезного диспансера. Установку специальных приспособлений для удобства маломобильных пациентов предусмотрели в городской больнице Находки и Ольгинской ЦРБ.

10,7 миллиона рублей запланировали на поддержку спортивных учреждений по адаптивной физкультуре и спорту и субсидии предпринимателям, организующим такие занятия.

На 12,3 миллиона рублей заключено контрактов по обеспечению безбарьерной среды в сфере образования. Речь идет о закупке компьютеров, предоставлении выделенного доступа в Интернет для учреждений, занимающихся дистанционным образованием детей-инвалидов.

Профинансированы совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. К примеру, традиционная акция «Прививка от равнодушия» в этом году привлекла внимание тысячи приморцев с помощью кино, фотовыставок, мастер-классов, экскурсий по арт-объектам.

«Люди разного социального статуса и возраста, посетившие мероприятия акции, смогли убедиться, насколько безграничны могут быть возможности человека, независимо от физических ограничений, вызванных заболеванием. Цель нашей акции – привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью – была достигнута», – считают организаторы.

Фото Романа Павловского/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»