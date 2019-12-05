В России создали спецавтомобиль для заснеженных регионов Ряд отечественных компаний разработали комбинированный спецавтомобиль, который может работать как самосвал для перевозки сыпучих грузов и как производительный снегоочиститель.

Как стало известно агентству «Интерфакс», автомобиль разработан по заказу АК «Алроса» на базе шасси КамАЗ. Помимо традиционных для такого автомобиля характеристик он имеет фрезерно-роторный снегоочиститель с производительностью до 2,5 тыс. куб. метров снежной массы в час. Ранее в России такую технику не производили.

В пресс-службе алмазодобывающего холдинга уточнили, что компания уже закупила два спецавтомобиля. Инвестиции в проект составили 36,24 млн рублей.

Автор: Отдел новостей «В»