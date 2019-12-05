Локализация производства двигателей Mazda в Приморье достигла 30% Более 4 тысяч двигателей Mazda соберут на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке в 2019 году, сообщили в пресс-службе региона.

Двигатели собирают на современном конвейере, включающем роботизированные стенды динамических испытаний, на которых симулируются всевозможные нагрузочные и экстремальные режимы работы двигателя.

Технология производства включает в себя проверку всех манипуляций с двигателем. В случае нарушения последовательности выполнения операций или отклонения хотя бы одного параметра от стандарта оборудование остановит процесс и выдаст информацию об ошибке.

Сейчас на сборке двигателей работают почти 200 приморских специалистов, прошедших обучение в Японии.

В сообщении региональной пресс-службы отмечается, что открытие цеха по выпуску двигателей – новый шаг в развитии машиностроения края. По данным администрации края, Mazda расширила производство на заводе во Владивостоке с 2 % до 30 %.

«Это передовое предприятие, где можно рассматривать другие виды сборки – коммунальной малогабаритной техники, автобусов», – подчеркивается в пресс-релизе.

Ожидается, что в этом году завод соберет более 4 тысяч двигателей, в следующем году запланировано увеличение – до 19 тысяч.

Напомним, что в июне 2019 года СП «Мазда Соллерс» приступила к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке. На сегодняшний день предприятие выпустило почти 2 тысячи двигателей, а также более 190 тысяч автомобилей Mazda. Весь объем произведенных двигателей отгружается на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda.

Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР «Надеждинская», предприятие рассчитано на выпуск 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел экономики «В»