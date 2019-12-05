Северокорейских браконьеров отправили в колонию В Приморье реальные сроки лишения свободы получили пять иностранных рыбаков, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в территориальных водах РФ членами рыболовецкой бригады иностранного государства. Не имея документов на право въезда на территорию России, фигуранты на самоходной лодке незаконно пересекли границу с целью промысла водных биологических ресурсов. Находясь в акватории Японского моря, они выловили 496 особей краба-стригуна опилио.

Нарушителей задержали приморские пограничники. Крабов выпустили в море. Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, Находкинский городской суд назначил им наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Представитель прокуратуры уточнила агентству «Интерфакс», что осужденные – граждане КНДР.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Автор: Отдел новостей «В»