Медики провели почти 800 онлайн-консультаций в этом году Опыт организации и проведения телеконсультаций детскими фтизиатрами Приморского края признан одним из самых успешных в России.

Как сообщили в пресс-службе региона, высокую оценку своей работы врачи детской краевой клинической туберкулезной больницы получили в Санкт-Петербурге на VIII Конгрессе национальной ассоциации фтизиатров.

Детская туберкулезная больница Приморья – одно из первых учреждений региона, где внедряют информационные технологии. Только в этом году здесь проведено 785 онлайн-консультаций. Телемосты связали специалистов детской туберкулезной больницы не только с коллегами из крупных городов и районов Приморья, но и с федеральной клиникой – Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии.

«Приморский край очень протяжен по площади, и, используя телемедицину с 2015 года, мы имеем возможность оказывать консультативную помощь отдаленным районам. Оттуда нам присылают цифровые рентгенологические исследования, мы их трактуем, даем свои рекомендации. И врач получает протокол с коллегиальным решением трех специалистов, которые помогают ему правильно сориентировать пациента, принять решение по лечению», – поясняет заместитель главного врача по медицинской части детской больницы Светлана Осина.

Именно этими наработками, опытом и знаниями, накопленными за пять лет ведения онлайн-консультаций, заместитель главного врача поделилась на конгрессе с коллегами. За почти пять лет специалисты детской туберкулезной больницы провели около 7 тысяч телемедицинских консультаций как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Доклад по практическому применению телемедицины в детской фтизиатрии Приморского края коллеги приняли на ура, а наш опыт признали одним из самых успешных в стране. Мы с коллегами гордимся проделанной работой», – добавляет Светлана Осина.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»