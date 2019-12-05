Власти Приморья обеспокоены длительными отключениями тепла и света Бесперебойная подача тепла, света и воды в населенных пунктах региона стала главной темой селекторного совещания, которое провел губернатор края с руководителями профильных ведомств и муниципалитетов.

Как сообщили в пресс-службе Приморья, коммунальным службам поставлена задача в кратчайшие сроки ликвидировать возникающие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Зима только началась, а в Приморье уже произошло 479 аварийных ситуаций, в 121 случае время отключений от водо-, тепло- и электроснабжения превысило четыре часа. Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и своему заместителю Елене Пархоменко доложить о каждом таком факте.

Так, глава Фокино Александр Баранов сообщил о том, как идет устранение аварии на теплотрассе, из-за которой 11 многоквартирных домов остались без воды. По информации руководителя муниципалитета, сейчас работают две бригады, которым предстоит смонтировать 120 метров труб – подать горячую воду обещали вечером 4 декабря.

Губернатор подчеркнул, что коммунальным предприятиям, электросетевым организациям необходимо оснащать инфраструктуру современными средствами обнаружения технологических нарушений.

«Столько времени тратится на поиск повреждений на электролиниях, когда нужно устанавливать автоматику, которая в минимальные сроки обнаружит аварию. Это не дело, что только деньги собираются, но при этом мало вкладывается в модернизацию», – указал Олег Кожемяко.

Он напомнил главам муниципалитетов о том, что именно они несут ответственность за жизнедеятельность на местах.

«Глава отвечает за все, что происходит на территории его муниципалитета, и неважно, его это полномочия или нет. Нужно находить пути решения, выходить на администрацию края. Мы подключимся, если этого требует ситуация. Но нельзя сидеть и ждать, когда она превратится в чрезвычайную», – призвал Олег Кожемяко.

Фото Александра САФРОНОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »