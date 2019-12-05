Абонентов отправили в МФЦ Более 256 тысяч абонентов краевого предприятия «Примтеплоэнерго» могут получить бесплатные услуги в многофункциональных центрах края, сообщили в пресс-службе региона.

«Преимущество такого новшества – в удобстве для потребителей. Кому-то, возможно, далеко ехать в абонентский отдел, которых у Примтеплоэнерго по всему Приморью всего 34, тогда как лицевых счетов почти 256 тысяч. Или абоненты находятся на острове Русском, в пригороде, и отправиться в ближайшее отделение МФЦ им значительно проще, так как они расположены в каждом населенном пункте по всему краю», – отметила начальник управления сбыта Примтеплоэнерго Инна Псел, добавив, что все услуги для клиентов Примтеплоэнерго бесплатны.

В настоящее время каждый абонент Примтеплоэнерго может получить в отделении МФЦ квитанцию, справку о начислениях и оплатах, направить заявление о смене собственника или нанимателя жилья, о количестве проживающих.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »