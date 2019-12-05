Собачья жизнь арт-объекта За злоключениями «владивостокского Хатико» – небольшой скульптуры собаки породы акита-ину, установленной на улице Алеутской у одного из банков и неоднократно подвергавшейся нападениям вандалов, на этой неделе следил весь Владивосток.

Сначала многочисленные СМИ сообщили о том, что в ночь на 26 ноября группа хулиганов, проходивших мимо скульптуры, пинали ее ногами, из-за чего у статуи были повреждены лапы.

А меньше чем через неделю уже слегка отреставрированную скульптуру некий молодой человек просто сдернул с постамента и унес.

Как сообщил портал vl.ru, утром того же дня многострадальный арт-объект нашли в мусоре в русле речки Объяснения. Скульптуру вытащили полицейские и увезли. Сотрудники банка заявили, что бедолага Поти (именно так зовут «владивостокского Хатико») вернется на свое место, но на ночь арт-объект будут закрывать.

Напомним, что напечатанная на 3D-принтере фигура собаки породы акита-ину появилась на улице Алеутской в конце ноября. Владивостокцы прозвали ее Хатико, но у собаки есть имя – Поти. На постаменте, где пес сидел до того, как его украли, было написано: «Привет! Меня зовут Pochi. Погладь меня!».

Автор: Отдел новостей «В»