На Партизанском проспекте вернули знаки, запрещающие парковку Дорожные службы приморской столицы отмечают, что в связи с восстановлением знаков, запрещающих парковку автотранспорта вдоль дороги на Партизанском проспекте, движение здесь стало значительно проще.

«Весной прошлого года на участке Партизанского проспекта – от Краевого дома физкультуры до «Инструментального завода» – были установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор». Потом знаки убрали, но сейчас вернули на место», – рассказали специалисты.

Как заметили многие горожане, движение по данной улице в последние несколько дней стало заметно свободнее, уменьшились пробки. Это связано с тем, что автолюбители стали более ответственно относиться к требованиям дорожных знаков. Опасаясь, что их машина может быть эвакуирована, стали выбирать другие места для парковки.

Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации добавили, что парковку автомобилей со спецзнаком «Инвалид» сохранили возле Многофункционального центра. Здесь установлен соответствующий дорожный знак.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»