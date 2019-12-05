Открыли движение по мосту на улице Курчатова Во Владивостоке отремонтировали разрушенный после тайфунов мост на улице Курчатова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчики укрепили основание, положили новую плиту перекрытия и установили леерное ограждение. Движение на мосту открыто.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации напомнили, что сооружение, расположенное в частном секторе в районе железнодорожной станции Спутник, серьезно пострадало после прошедших в начале сентября тайфунов и движение по нему было опасным. Специалисты оперативно подготовили все необходимые документы, был найден подрядчик, который и провел ремонтные работы.

«В городе из-за разгула стихии тогда серьезно пострадало несколько объектов дорожной инфраструктуры. Это мост на улице Щитовой, подпорные стены на улицах Нерчинской и Котельникова, мост на Курчатова и некоторые другие объекты», – уточнили специалисты.

Напомним, что ремонт моста на улице Щитовой уже завершен, подходит к концу и восстановление подпорных стен на Нерчинской и Котельникова.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»