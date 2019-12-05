Горожане назвали подпорные стены, которые необходимо отремонтировать Улицы Тунгусская, 69, Русская, 15 и Спиридонова, 34 – по этим адресам, по мнению владивостокцев, необходимо провести ремонт подпорных стен в первую очередь, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сообщения горожан, содержащих адреса, где в наступающем 2020 году необходимо провести ремонт подпорных стен, собирали в социальных сетях. На официальных аккаунтах мэрии запустили опрос.

На суд общественности были представлены 13 адресов. Победили три адреса, другие из предложенных адресов набрали заметно меньше голосов. Кроме этого, жители в комментариях оставляли и свои пожелания по ремонту других подпорных стен.

«Итоги общественного мнения переданы в управление дорог и благоустройства администрации Владивостока, которое уже сейчас занимается вопросами определения объемов ремонта на следующий год», – уточнили специалисты.

В управлении дорог и благоустройства подчеркнули, что итоги голосования будут в первую очередь учтены при формировании перечня ремонтных работ. По предварительным данным, в 2020 году при планируемом финансировании во Владивостоке будет возможно провести ремонт около десяти стен.

Справка «В»

Итоги голосования:

Тунгусская, 69 (307 голосов);

Русская, 15 (75);

Спиридонова, 34 (14).

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»