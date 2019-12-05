Русский займется наукой и отдыхом Более года разрабатывалась и утверждалась программа по внедрению прорывных технологий и стартапов на острове Русском. Впервые об этом заговорили в кулуарах и на пленарных заседаниях ВЭФ-2018 во Владивостоке.

Вечером 3 декабря из московского офиса пресс-службы Минвостокразвития пришло сообщение об окончательном согласовании Концепции развития острова. Документ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как следует из документа, в планах – привлечение частных инвестиций на инфраструктурное развитие Русского, на расширение научно-образовательного кластера и туристско-рекреационного потенциала. Параллельно за бюджетные средства будет создан центр международного сотрудничества стран АТР. Для продвижения указанных проектов остров получит льготные режимы ТОР (сейчас на Русском действует режим «Специальный административный район», или офшор). Если обратиться к детализации программы, то стоит сказать о разработке проекта и строительства второй очереди кампуса ДВФУ, а также создании технопарка.

– За новейшие технологии сегодня в мире идет настоящая борьба, – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. – Нам нужно концентрировать их у себя, на Дальнем Востоке. Уже есть перспективные проекты, сформирована своя, особая, научная среда. Так, например, среди резидентов технопарка «Русский» есть корабелы, которые строят суда на воздушной подушке, имеются аграрии, которые занимаются гидропонным сельским хозяйством.

За счет дополнительных средств планируется создание рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком, гостиничного комплекса «Новик», сафари-парка «Амурский тигр».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ