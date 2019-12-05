Москвичам привезли приморские сладости, дикоросы и литературу Масштабный фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» стартовал во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Уже в третий раз жителям и гостям столицы представляют уникальные особенности, экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции субъектов Дальневосточного федерального округа, в числе которых Приморский край. Вход на все площадки свободный.

Открывает фестивальную неделю Дальневосточная ярмарка, которая будет работать каждый день вплоть до 8 декабря по широкой стороне улицы Новый Арбат.

Встречают гостей ярмарки все 11 регионов округа. Их представители разместились в торговых галереях и представляют широкий ассортимент продуктов питания и сувениров, специально доставленных в столицу для реализации по ярмарочным ценам.

«Каждый день Дальневосточной ярмарки будет ярким и насыщенным. На нескольких сценах запланирован нон-стоп-концерт региональных творческих коллективов, в павильонах анимации посетителей ждут многочисленные увлекательные мастер-классы, тематические игры и конкурсы», – отмечают организаторы.

Приморье также разместилось в отдельном павильоне, где представят товары с местным колоритом. Это сувенирная продукция, дары тайги, мед и дикоросы, ставшие визитной карточкой края, конфеты от кондитерской фабрики «Приморский кондитер», а также мармелад, приготовленный с использованием агар-агара, печенье и другие сладости.

Продолжением ярмарки станет программа образовательного блока фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». С 12 по 14 декабря всех желающих ждут в «Экспоцентре».

Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль предложит гостям три содержательных направления: «Туризм на Дальний Восток», «Образование и работа», «Культура – Дальний Восток». Откроет его пленарное заседание «Дальний Восток. Think about it», где спикеры обсудят уникальность этого региона, особенности дальневосточного туризма и перспективы становления ДФО как туристического и культурного центра.

Здесь же в течение нескольких дней известные деятели дальневосточных регионов расскажут о киноиндустрии и ее развитии на своих территориях, возможностях путешествий, вакансиях для молодых специалистов и многом другом.

Напомним, что «Дни Дальнего Востока» проводятся в Москве третий год подряд. Организаторами мероприятий выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. В рамках «Дней Дальнего Востока» (помимо ярмарки и фестиваля) пройдут вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

Фото Дарьи ТОНКИХ / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»