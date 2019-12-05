В столице ДФО почтили память восьми неизвестных героев, погибших в Сейсине В городе воинской славы Владивостоке, как и по всей стране, 3 декабря отметили День Неизвестного солдата.

В полдень в Гайдамакском сквере горожане возложили венки и живые цветы к стеле и братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в августе 1945 года в Северной Корее в боях с японскими империалистами. Почтить память героев пришли ветераны, военнослужащие из отдельной бригады морской пехоты ТОФ, школьники, студенты, воспитанники патриотических клубов, юнармейцы, представители краевой и городской администраций, депутаты. Глава города Олег Гуменюк напомнил собравшимся, что памятная дата 3 декабря была выбрана не случайно: именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронили у стен Московского Кремля в Александровском саду. Это было сделано в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. Сейчас это воинский пост № 1 в России. На мемориале высечено: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», коллективными авторами этих строк являются поэты и писатели фронтовой поры Сергей Михалков, Константин Симонов и Сергей Смирнов.

– Гайдамакский сквер для нас – священное место. Пока мы приходим сюда, помним этих солдат и матросов, возлагаем к их могиле цветы, они для нас остаются живыми. Все они герои Отечества, – сказал председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов полковник в отставке Сергей Кондратенко. – Здесь покоятся останки восьми моряков-десантников, погибших в боях за корейские города Сейсин и Расин. День Неизвестного солдата касается всех безвестно погибших за нашу Родину. Погибших и пропавших без вести. А их очень и очень много. Великая Отечественная война опалила смертельным огнем каждую российскую семью. До сих пор полтора миллиона человек числятся пропавшими без вести, в их числе и призванные на фронт из Владивостока. За прошедшие десятилетия в этот список внесены погибшие и непохороненные из числа участников других войн и воинских конфликтов. В Александровском саду в Москве или в Гайдамакском сквере во Владивостоке родные и близкие пропавших без вести возлагают цветы к братским могилам. Ведь многие не знают, где конкретно похоронены их родственники. Не должно быть неизвестных солдат.

Память безымянных воинов почтили минутой молчания, которую прерывали лишь оружейные залпы.

– К сожалению, имена погибших и похороненных в Гайдамакском сквере «черных беретов» вряд ли когда-нибудь удастся восстановить, – рассказал корреспонденту «В» сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник в отставке Юрий Сыромятников. – В северокорейский порт Сейсин 13 августа 1945 года после основательной бомбардировки вошли 10 торпедных катеров Тихоокеанского флота. С них под прикрытием дымовой завесы высадились 140-й разведывательный отряд (опытные бойцы, переброшенные с Северного флота) штаба ТОФ под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Виктора Леонова и рота автоматчиков (необстрелянные и только что призванные на службу 18-летние юноши) из 13-й бригады морской пехоты. Всего в город вошел 181 советский военнослужащий. На первых порах им удалось захватить обширный плацдарм. Но потом японцы подтянули основательные силы – вначале пехотный батальон, личный состав военно-морской базы и офицерскую школу, затем два пехотных полка с артиллерией и в конце целую гвардейскую стрелковую дивизию вместе с бронепоездом. Пять дней продолжался неравный бой. У наших морпехов и у прибывшего подкрепления закончились все боеприпасы. В итоге их окружили и раздробили на три части, но краснофлотцы не прекратили сопротивления. Пока все не полегли. Полностью погибла и пулеметно-стрелковая рота, высаженная вечером 13 августа по соседству с Сейсином. Советская авиация из-за плохой погоды не всегда могла прийти на помощь. Так же как и флот не мог подойти близко к берегу для артиллерийского прикрытия: американцы ранее на подходах к гавани накидали с воздуха плавающих мин, и наши корабли стали на них подрываться. Практически весь первый десант и часть подкрепления из второго и третьего отрядов погибли. Среди выживших два офицера, получивших звание Героя Советского Союза. Это командир отряда спецназа Северного флота лейтенант Виктор Леонов (это его вторая золотая медаль) и командир роты автоматчиков старший лейтенант Иван Яроцкий. Он был тяжело ранен в бою. К нему подошел японский офицер с саблей в руках. Старлей выхватил ее, заколол врага и упал рядом без сознания. Очевидцами стали корейцы, они его и спрятали. Через два дня, когда город освободили советские войска, корейцы передали раненого и рассказали о мужественном поступке лейтенанта. Восемь бойцов, похороненных в Гайдамакском сквере, были подчиненными Ивана Яроцкого.

Потери японцев были в 2,5 раза больше, не считая сдавшихся в плен.

Почти всех погибших тихоокеанцев похоронили в самом Сейсине (ныне город Чхонджин в КНДР). А восемь тел по неизвестной причине на торпедных катерах доставили во Владивосток. Они были в заколоченных гробах. У каждого на рукаве гимнастерки был отличительный знак морпехов – вышитый якорь желтого цвета, а вот документов при себе не было ни у кого. От Дома офицеров до сквера их провезли по улице Ленинской на четырех грузовиках «Студебеккер» в сопровождении траурной колонны. Во главе ее шел командир дивизиона торпедных катеров Герой Советского Союза капитан-лейтенант Михаил Малик, также прославившийся при взятии Сейсина. В Гайдамакском сквере под ружейные залпы погибших придали земле. Позднее здесь воздвигли памятник неизвестным героям.

Справка «В»

Инициатива установления памятной даты родилась именно во Владивостоке. В 2014 году тогдашний глава администрации президента России Сергей Иванов посетил Всероссийский детский центр «Океан», где пообщался с участниками смены лучших поисковиков из разных регионов страны. Ребята рассказали ему о собранных находках времен Великой Отечественной войны и показали выставку оружия, найденного ими на местах боев. Тогда и прозвучала идея отмечать в стране День Неизвестного солдата. Инициатива активистов детских поисковых отрядов была одобрена и узаконена указом президента РФ.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Николай КУТЕНКИХ