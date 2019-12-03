А ты помнишь историю Отечества? Масштабная акция по проверке знаний по истории Отечества пройдет во Владивостоке 13 декабря.

Как сообщила пресс-служба администрации города, это мероприятие запланировано в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» и посвящено грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Принять участие в масштабной акции «Тест по истории Отечества» можно будет на специальных площадках. Их список опубликуют на сайте краевого Законодательного собрания – zspk.gov.ru. Пройти тест можно будет и в режиме онлайн на сайте проекта «Большая история» – http://кдгр.рф

Участие в тесте является добровольным и бесплатным. За 40 минут владивостокцам нужно будет ответить на 40 вопросов по отечественной истории. Проверить правильность своих ответов можно будет прямо на площадке. В течение 30 минут после написания теста подведут итоги. А вот результат онлайн-тестирования каждый участник получит сразу после прохождения теста.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»