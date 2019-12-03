Все, что вы хотели знать о современной живописи, но боялись спросить… В рамках выставки «мАстерская живопись» в Приморской картинной галерее на Алеутской, 12 состоится творческая встреча с художниками, чьи произведения представлены в экспозиции, признанными приморскими мастерами современной живописи – Сергеем Горбачевым, Александром Ионченковым, Владимиром Погребняком, Александром Селивановым, Сергеем Дробноходом, Валерием Шапрановым (16+).

– Мы приглашаем на эту встречу и тех, кто сомневается в том, что непонятную, странную современную живопись не стоит даже пытаться понять, а также тех, кто уверен, что тут и нечего понимать, – отметила директор Приморской картинной галереи Алена Даценко. – Сначала состоится кураторская экскурсия Натальи Левданской по выставке, а затем встреча с художниками-экспонентами и обсуждение выставки.

Все будем на равных, все смогут откровенно высказаться: музейщики, галеристы, художники, студенты, волонтеры, зрители – те, кому понравилась выставка, и те, кто ее не принял. В споре рождается истина. Надеемся только, что это будет культурная дискуссия и, с одной стороны, мы дадим возможность друг другу высказаться. С другой – не будем злоупотреблять вниманием аудитории. Ждем в нашей галерее 5 декабря в 18.30.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»