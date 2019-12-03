Эдит, Есенин и «Крейсера» покоряют столицу Приморский академический театр имени Горького едва ли не в полном составе улетел в столицу. В течение недели наш театр покажет в столице четыре лучших своих спектакля – «Крейсера» (16+), «Эдит и ее демоны» (16+), «Сергей Есенин. Исповедь» (16+) и «Tovarich» (16+).

Все это эксклюзивные постановки, основанные на пьесах, написанных специально для театра имени Горького. Увидеть эти спектакли можно только или во Владивостоке, или на сцене МХАТ имени Горького во время гастролей театра.

По возвращении во Владивосток театр приступит к интенсивным репетициям грядущей премьеры – последней в уходящем году – спектакля «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин (16+). Подробности о постановке читайте в толстушке «В» 11 декабря.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»