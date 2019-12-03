Арсеньевцы разгромили хабаровчан в русском хоккее В рамках недавно стартовавшего чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге (восточной зоне) клуб «Восток» из Арсеньева в своем втором выездном матче разгромил команду «СКА-Нефтяник-2».

Поединок проходил в Хабаровске на крытом стадионе «Ерофей», который бесплатно заполнили любители бенди. Первый матч наши земляки проиграли со счетом 7:4. Однако во втором поединке приморцы раскатались и почувствовали лед на большой площадке. Они вынесли хозяев со счетом 4:9 (3:4 после первого тайма).

После игры в Хабаровске клуб «Восток» из Арсеньева находится в середине турнирной таблицы с тремя очками в активе. Следующие матчи также пройдут на выезде. Ближайшими станут встречи в Иркутске с «Байкалом» 5 и 6 декабря.

Напомним, что в минувшем сезоне «Восток» стал вице-чемпионом (второй год подряд). А победителем восточной зоны чемпионата России в высшей лиге являются «Саяны» из Абакана.

Автор: Николай КУТЕНКИХ