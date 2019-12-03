«Спартак» стал единоличным лидером Благодаря двум победам на домашнем паркете во Владивостоке «Спартак-Приморье» стал единоличным лидером в чемпионате России по баскетболу в суперлиге.

Вслед за «Уфимцем» был повержен действующий чемпион страны и главный претендент на очередное золото клуб «Самара». Волжане приехали в наш город в приподнятом настроении. Накануне они на выезде обыграли еще одного претендента на первое место в нынешнем первенстве – команду «Восток-65» из Южно-Сахалинска. И надеялись так же легко справиться с приморцами. Однако в спорткомплексе «Олимпиец» у них этот номер не прошел. Хотя у нас полный лазарет опытных баскетболистов, пришлось даже вызвать ребят из молодежного дубля.

В первой четверти игра шла на равных. Обе команды по очереди проводили результативные атаки, кому-либо отдать предпочтение было невозможно. Однако на излете этого сета наш защитник Квамейн Митчелл завершил очередное наступление дальневосточников баззером (точным попаданием в корзину вместе со свистком арбитра) – 19:17. Как позднее выяснилось, это и стало переломным моментом.

После короткого перерыва наших парней было не удержать. Ведущая пятерка стабильно набирала очки. Все началось с прорыва нападающего Сергея Торопова под щит соперника, и точным броском ему ассистировал все тот же Квамейн Митчелл. Потом сам американский баскетболист дважды подряд бросил с дальней дистанции и принес в копилку шесть очков. Именно этот отрыв негативно подействовал на гостей. «Самара» не могла забить больше 5 минут и не имела шансов на повторные атаки – все подборы под обоими щитами забирали игроки «Спартака». На большой перерыв команды уходили при счете 36:26.

Третья четверть опять началась с рывка приморцев. Хозяева площадки, подгоняемые своими болельщиками, были неудержимы. В этой 10-минутке «Самаре» также не удалось показать результативную игру. Если у обеих команд показатель двухочковых бросков был на уровне 30 %, что, конечно, очень мало, то «трешек» «Спартак-Приморье» за первые три четверти забросил девять, а «Самара» всего одну. Благодаря дальним броскам и попаданиям со штрафных «красно-белые» увеличивали отрыв. К последнему периоду спартаковцы уже вели в счете 59:39. Казалось, что шансов у волжан не осталось.

Тем более что в самом начале завершающего отрезка была установлена максимальная разница в истории встреч этих клубов – плюс 24. Однако в последней четверти гости сумели переломить ход поединка. Из-за набранных фолов на скамейку один за другим стали отправляться наши лидеры. А вышедшая на замену молодежь не справлялась с профессионалами из Самары. Счет постепенно сокращался. К счастью, десятую «трешку» у хозяев забросил защитник Алексей Вздыхалкин в быстрой атаке в середине заключительной 10-минутки.

В самой концовке поединка с нашей стороны на площадке были лишь молодые спортсмены. Ребята набирались опыта, хотя и проигрывали самарцам по всем статьям. Однако имевшегося задела вполне хватило для общей победы – 79:65.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Квамейн Митчелл, на счету которого 14 очков, дабл-дабл оформил Сергей Торопов – 10 очков и 11 подборов. По 10 и более очков в копилку команды также принесли Максим Шелекето, Алексей Вздыхалкин и Александр Захаров.

– Ключом к очередной победе стали сумасшедший настрой наших игроков и командная игра, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Думаю, наконец-то мы показали своим болельщикам потенциал, который имеем. Мне даже не пришлось использовать все количество тайм-аутов, хотя предполагали, что игра с «Самарой» будет тяжелой, очко в очко. Все понимают, что это за соперник – два сезона в финале, действующий чемпион. Спасибо ребятам, хорошая игра с их стороны. Проиграли подбор в первой четверти, но потом призвали к этому и тотально доминировали на щитах – каждый выкладывался в этой игре на все 100 процентов. А 19 результативных передач говорят о том, что играли в командный баскетбол. Что касается соперника, то «Самара» может играть лучше. Поэтому нам не стоит почивать на лаврах, а надо готовиться к матчу второго круга в гостях.

После этой уверенной победы «Спартак-Приморье» набрал 19 очков и единолично вышел на первое место в турнирной таблице суперлиги. Далее следуют «Самара», «Купол-Родники» (Ижевск), «Восток-65» (Южно-Сахалинск), «Буревестник» (Ярославль) и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Остальные команды основательно отстали.

Домашняя серия «Спартака-Приморье» продолжится 8 декабря, соперником нашей команды будет ярославский «Буревестник».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ