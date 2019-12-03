Главную елку города украсят в стиле русского расписного узора На центральной площади дальневосточной столицы завершается монтаж главной новогодней елки.

Это искусственное 28-метровое светодинамическое дерево устанавливают во Владивостоке уже в третий раз. Специалисты отмечают, что в каждую ветку конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания. Украшения елки выполнены в стиле русского расписного узора. Они уже подготовлены к монтажу и ждут своей очереди, чтобы украсить главную новогоднюю елку города.

Тем временем жители и гости города уже с удовольствием гуляют вокруг символа Нового года и делают первые в этом году фото с новогодней красавицей.

Отметим, что новогодние елки во Владивостоке начали устанавливать в первой половине ноября. Праздничные деревья украшают территорию Дворца детского творчества на Океанском проспекте, Снеговой Пади, открытой концертной площадки на улице Вострецова, 4а, автомобильное кольцо на улице Окатовой и по другим адресам. Всего же в разных районах Владивостока установлено 10 новогодних деревьев, в том числе на отдаленных территориях – в поселке Трудовое, селе Береговом, на островах Русском и Попова. Наряду с искусственными к Новому году в городе украсят игрушками и две живые ели – в Пушкинском сквере и в селе Береговом.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ

Автор: Отдел новостей «В »