Дети просят волшебные дневники, взрослые – внуков В России уже вовсю шлют письма Деду Морозу. Заведующая его почтой рассказала газете «Известия», что пишут не только дети, но и взрослые. Издание выяснило, что чаще всего просят у волшебника малыши, подростки и люди, давно уже отметившие свое совершеннолетие.

Хочу скатерть-самобранку. Чтобы маму угощать Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников, сообщила «Известиям» представитель «Почты России» Екатерина Крудова.

– Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Только в прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 200 тыс. посланий с заветными желаниями детей и взрослых, – рассказала Екатерина Крудова.

Деду Морозу пишут не только в преддверии Нового года, но и постоянно. Но к празднику поток увеличивается, рассказала «Известиям» заведующая почтой Деда Мороза Наталья Рева.

– В ноябре в день приходило до тысячи писем. А в пятницу, 29 ноября, их было уже 3481. Только из Севастополя поступило 50 кг писем, – уточнила она.

По ее словам, уже пять лет первое место в списке желанных подарков у девочек занимает кукла Лол, а у мальчиков – конструкторы «Лего».

– В этом году уже поступили просьбы от ребят постарше подарить ноутбуки, телефоны, смартфоны и гироскутеры, – перечисляет она. – Очень многие хотят получить на Новый год домашних животных: хомячков, кошек, а некоторые – даже куницу. Но на просьбу о домашних животных Дед Мороз отвечает ребятам, что друзей не дарят, – сообщила Наталья Рева.

Она также рассказала, что как-то раз на имя Деда Мороза пришло письмо от мальчика, который просил iPhone. А следом с того же адреса – от щенка Грея. «Здравствуйте, я щенок Грей, гав-гав, прошу подарить моему хозяину iPhone», – говорилось в послании.

По словам заведующей почтой, часто дети просят подарить волшебные палочки, чтобы заняться магией. Один мальчик просил прислать ему скатерть-самобранку, чтобы она готовила обед к приходу мамы с работы.

– А еще хотят получить волшебные дневники, где всегда хорошие оценки, и ручку, пишущую без ошибок, – добавила помощница Деда Мороза.

Она также пояснила, что Дед Мороз не может ответить на каждое письмо, но он обязательно пишет детям, которые приложили к своим пожеланиям рисунки, стихи или поделку. Ответы придут и тем, чья история тронула волшебника.

Деда Мороза ждет подарок – холодец

Примерно треть посланий в Великий Устюг отправляют те, кто давно вышел из детского возраста.

– Однажды пришло письмо от людей, которые мечтают о внуках. А еще Дед Мороз получил просьбу подарить выигрышный лотерейный билет, чтобы на эти деньги сделать операцию, – сказала она.

Взрослые люди чаще просят что-то нематериальное.

– Один мужчина из Крыма написал, что ему 30 лет, весь год он тяжело работал. И что Дедушка Мороз тоже наверняка работал много. Поэтому крымчанин пригласил его в гости и пообещал угостить холодцом, который приготовит жена, и выпить рюмку, – рассказала Наталья Рева.

Посетил ли Дед Мороз того мужчину, она не уточнила, но заверила в том, что взрослым волшебник тоже отвечает на послания.

Глава Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный положительно оценивает практику написания писем Деду Морозу детьми.

– Конечно, это хорошо, когда ребенок пишет сказочному персонажу, ведь в таких письмах он спокойно выражает свои желания, не будучи скован условностями, – отметил ученый в беседе с «Известиями».

По словам Анатолия Северного, детям бывает сложно попросить о подарках родственников и знакомых.

– Ребенок опасается, что это может быть воспринято негативно, что его начнут стыдить или ругать. А в таких письмах он свободен, – пояснил психолог.

Эксперт также добавил, что есть психологические тесты, позволяющие понять желания ребенка. А вот письма взрослых Деду Морозу понять сложнее. Алексей Северный предположил, что для них это просто игра.

Справка «В»

В конце 1990-х годов прошлого века Дед Мороз обзавелся в России своими резиденциями, главная из которых находится в Великом Устюге (в Вологодской области).

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»