Спуск на Шефнера оборудуют разделительным леером Подрядчики приступили к монтажу разделительного леерного ограждения на улице Капитана Шефнера.

Это решено сделать для организации более безопасного движения по этому сложному участку дороги, уклон которой самый большой в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока уточнили, что пешеходную зону сразу отделили от проезжей части леерами при проводимом в этом году ремонте. Сейчас подрядчики приступили к монтажу леерного ограждения, которое разделит потоки автотранспорта.

Напомним, что в этом году провели масштабный ремонт улицы Капитана Шефнера. Подрядчики асфальтировали и бетонировали дорогу, восстанавливали пешеходную зону. Как уже писал «В», на участке с самым большим уклоном появилось новое бетонное покрытие. Оборудование для бетонирования спуска было привезено из Америки. Строители уложили 3 100 квадратов бетонного покрытия, его протяженность – 207 метров. Толщина бетонного слоя составляет 24 сантиметра.

Автор: Отдел новостей «В»