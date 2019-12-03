В выходные и праздники пройдут массовые рейды ГИБДД В Приморье за прошедшую неделю число ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, составило 1 % от общего числа автоаварий, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

К административной ответственности привлечены 57 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 49 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 16 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно, а это подразумевает уже уголовную ответственность.

По данным статистики, пьяная бравада стала причиной шести автоаварий за последнюю неделю ноября. Это столкновения, наезд на препятствие. Погибших нет, однако в трех случаях травмированы люди (эти ДТП зарегистрированы в Артеме, Спасском и Хасанском районах).

Отметим, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право остановить водителя в случае подозрения на нетрезвое вождение, а в выходные и праздничные дни проводятся специальные рейды с массовыми проверками. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения могут стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, используемая техника или алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, граждане могут обратиться на телефон доверия (423)240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена проверка и приняты меры реагирования.

Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения использовать средства фото- и видеофиксации при контактах с сотрудниками службы. Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия.

Напомним, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ водителя пройти медицинское освидетельствование предусматривают штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Если подобные нарушения совершены повторно, то тогда водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»