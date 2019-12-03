Самое сложное – заезд на остановку В Артеме прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель автобуса – 2019».

За призовые места и право представить край на Всероссийском конкурсе боролись восемь водителей автобусов, сообщили в пресс-службе ГИБДД Приморья.

Профессионалам своего дела было необходимо показать теоретические знания, ответив на 20 экзаменационных вопросов, и мастерство вождения автобуса, выполнив упражнения по скоростному маневрированию на площадке автодрома.

Первый этап не вызвал трудностей, он привычен для каждого водителя – стандартные экзаменационные вопросы, на которые отвечает каждый выпускник автошколы, претендующий на право управления транспортным средством. По мнению судей, наиболее интересным и спортивным стал второй этап, в котором конкурсантам было необходимо пройти передним и задним ходом круг, змейку, бокс, тоннельные ворота, совершить параллельную парковку, передать эстафету, проехать через колею и совершить ювелирную посадку пассажира. Наиболее сложным оказалось движение задним ходом по кругу, а также заезд на остановку. Остановить автобус так, чтобы стойка, обозначающая пассажира, попала в створ второй двери, а передние и задние колеса автобуса находились на расстоянии не более 20 см от линии бордюра посадочной площадки, удалось не всем.

По итогам конкурса лучшим водителем автобуса стал Сергей Южаков из Находки, второе и третье места достались арсеньевцам – Александру Комякову и Геннадию Агошкову.

Ранее подобный конкурс прошел в 2017 году, тогда Сергей Южаков также вошел в тройку сильнейших.

Помимо водителей автобусов в этом году организаторы конкурса решили провести эксперимент и пригласить для участия водителей такси. Как показала теория и практика, таксистам есть чему учиться у водителей автобусов. Кстати, среди сильнейших не оказалось водителей известных в крае фирм-такси.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Приморья

Автор: Отдел новостей «В »